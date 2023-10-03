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21:29, 3 октября 2023Интернет и СМИ

На Западе задумались о прекращении помощи Украине

Guardian: на Западе набирает обороты идея о прекращении помощи Украине

Фото: Unsplash.com

На Западе задумались о прекращении помощи Украине, об этом заявила журналистка The Guardian Габи Хинслифф.

«Идея о том, что мы не можем позволить себе продолжать поддерживать Украину, мощно набирает обороты», — отметила она.

По словам обозревателя, между европейскими странами и Киевом была негласная сделка и равноценный обмен, поскольку Европа желала противостоять России, но не отправлять на фронт собственных военнослужащих. Поэтому западные руководители профинансировали участие Украины в конфликте, добавила она.

Хинслифф указала, что времена становятся все более сложными, поэтому подобная договоренность может начать разваливаться.
Журналистка отметила, что Европа готова была стерпеть одну зиму с растущей стоимостью газа в качестве цены мира, но грядет еще одна подобная зима.

Раннее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что оставшихся у США денежных средств для оказания помощи Украине хватит примерно на пару месяцев, если Конгресс не выделит новые.

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    Марина Совина
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