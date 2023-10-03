Здание посольства Украины в Москве захотели отобрать в пользу патриотов

Mash: здание посольства Украины в Москве захотели передать патриотам

Здание посольства Украины в Москве захотели отобрать и передать в пользу патриотических организаций. Соответствующее обращение Фонд защиты национального исторического наследия направил премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о доме купчихи Заборовой в Леонтьевском переулке, стоимость которого оценивается примерно в пять миллиардов рублей. Объект пустует с тех пор, как дипломаты покинули его в феврале 2022 года. По данным канала, попытка отобрать забрать имущество — ответ на изъятие собственности российского представительства в Киеве.

Ранее резиденцию британского посла в центре Москвы захотели изъять и отдать консорциуму патриотических организаций и НКО. Резиденция находится в трехэтажных апартаментах на Софийской набережной, объект стоит 30 миллионов долларов. Решение связано с признанием Великобритании недружественным государством и обучением на его территории украинских диверсионно-разведывательных групп.