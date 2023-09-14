Резиденцию британского посла в центре Москвы захотели отдать патриотам

Резиденцию британского посла на Софийской набережной в Москве захотели изъять

Резиденцию британского посла в центре Москвы захотели изъять и отдать консорциуму патриотических организаций и НКО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о трехэтажных апартаментах на Софийской набережной. Объект оценивается в 30 миллионов долларов, он был передан посольству Великобритании в 1931 году.

Фонд защиты национального исторического наследия написал официальный запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой снять дипстатус с объекта и передать его на нужды страны. По данным канала, причиной стало признание Великобритании недружественным государством и обучение на его территории украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее две квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева в центре Киева изъяли по решению Высшего антикоррупционного суда Украины. В сентябре стало известно, что власти собираются продать или сдать объекты в аренду. Средства от реализации недвижимости пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.