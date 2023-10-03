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13:04, 3 октября 2023Россия

Потоп смыл двух россиян при переправе грузовика и джипа известного миллионера

Потоп смыл двух человек при переправе грузовика и джипа миллионера Редькина

На Камчатке потоп смыл двух россиян при переправе грузовика «Урал», а также джипа, который может принадлежать известному бизнесмену. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, автомобили переправляли через реку Паужетка в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Мощный поток помешал переправе и перевернул автомобили, одним из которых, по данным «112», был джип миллионера Игоря Редькина.

Пятеро находившихся в автомобилях человек сумели добраться до берега, еще двоих смыло потоком воды, сейчас их ищут. Местная прокуратура начала проверку.

Информацию «112» подтверждает Telegram-канал издания Baza.

В 2019 году годовой доход Редькина оценивался в 1,44 миллиарда рублей, в 2021 — в 715,7 миллиона рублей. В 2021 году Редькин попал под суд после того, как выстрелил в человека. Он заявил, что сделал это непреднамеренно, когда пытался выгнать медведя из села. Также озвучивались версии, что депутат приехал на свалку, где произошло преступление, чтобы поупражняться в стрельбе.

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    Марк Леонов
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