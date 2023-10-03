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07:39, 3 октября 2023Мир

В Германии сообщили печальные для Украины новости

Полковник бундесвера Рихтер: Украина потеряет свой человеческий потенциал

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Несмотря на возможность сокращения военной помощи Украине, на данный момент важнее то, что страна может потерять свой человеческий потенциал. Такое мнение высказал отставной немецкий полковник бундесвера Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute.

Так он прокомментировал возможное сокращение военной помощи Украине со стороны Словакии после прошедших выборов. На них победу одержала политическая партия Smer. При этом Рихтер отметил, что в ближайшие месяцы отсутствие помощи со стороны Словакии сильно не скажется на обороноспособности Украины. Но затягивание военного конфликта приведет к серьезным проблемам.

«Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются, и существует риск высоких демографических потерь», — отметил он.

По мнению Рихтера, Украина не заинтересована в затягивании конфликта.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, виноваты в ухудшении отношений со Словакией.

По словам Соскина, победа пророссийской партии Smer на парламентских выборах в Словакии также «серьезно аукнется Украине».

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