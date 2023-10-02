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12:46, 2 октября 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в ухудшении отношений со Словакией

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский испортил отношения со Словакией

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Действующий президент Украины Владимир Зеленский и его окружение, в частности премьер-министр Денис Шмыгаль, виноваты в ухудшении отношений со Словакией. Об этом на YouTube-канале сообщил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В том, что там произошло, во многом виноваты Зеленский, Шмыгаль, судебные иски против Словакии», — сказал он, добавив, что если украинское руководство не восстановит отношения со Словакией, то события для Киева могут развиться по «плохому сценарию».

По словам Соскина, возможная победа пророссийской партии Smer на предстоящих парламентских выборах в Словакии также «серьезно аукнется Украине».

Ранее Соскин заявил, что отказ США от военной помощи Киеву, продиктованный отсутствием соответствующего пункта в новом проекте финансирования правительства, приведет к краху режима на Украине.

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    Виктория Кондратьева
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