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09:08, 2 октября 2023Мир

«Беспрецедентная дезинформация»: в Еврокомиссии оценили парламентские выборы в Словакии. Как это затронет Украину?

Замглавы ЕК Вера Юрова: выборы в Словакии прошли в беспрецедентной дезинформации

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Парламентские выборы в Словакии прошли в условиях «беспрецедентной дезинформации», сообщила заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

По ее словам, партия «Прогрессивная Словакия» (PS), занявшая второе место, подверглась «дезинформационной расправе». Юрова отметила, что об этом свидетельствуют доступные ей результаты опросов и данные платформ. В частности, утверждает она, дезинформацию распространяли с помощью искусственного интеллекта (ИИ), публикуя ролики якобы с участием лидера PS и замглавы Европарламента Михала Шимечки.

Замглавы ЕК подчеркнула, что фиксировался высокий уровень наполнения информационного пространства материалами ультраправых и иных источников. Однако не уточнила, насколько сильно это повлияло на итоги выборов в республике.

Лидер победившей партии на парламентских выборах в Словакии оказался пророссийским

Победу на выборах в парламент страны одержала левоцентристская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» («Н-СД»). Ей удалось набрать 23,58 процента голосов избирателей, а ее соперник — либеральная партия «Прогрессивная Словакия» — набрала 16,37 процента голосов.

Будучи премьер-министром, Фицо трижды встречался с российским президентом Владимиром Путиным и стремился к дружеским отношениям с Москвой. Кроме того, после начала спецоперации России на Украине политик обвинил в развернувшемся конфликте Запад. Он также призывал прекратить оказывать военную помощь Киеву.

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Победу «Н-СД» сочли опасным для Украины признаком

По мнению обозревателя The New York Times (NYT) Роджера Коэна, победа фракции «Направление — социальная демократия» на выборах в Словакии является признаком ослабления поддержки Украины на Западе. Он полагает, что Киев лишится помощи, а также вместе с Западом будет обвинен в начале украинского конфликта.

Аналогичную точку зрения высказала журналистка Newsweek Элли Кук. Она полагает, что Словакия перестанет поставлять оружие Украине после прихода к власти Фицо.

Сам лидер партии «Направление — социальная демократия», говоря про украинский конфликт, заявил, что у Словакии есть проблемы серьезнее Украины.

У Словакии и [наших] людей имеются большие проблемы, чем Украина. Это все, что могу сказать сейчас

Роберт Фицоглава партии «Направление — социальная демократия»

При этом он пообещал приложить максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта, который, по его словам, является большой трагедией для всех.

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    Марина Совина
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