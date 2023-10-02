NYT: приход к власти в Европе союзников РФ говорит об ослаблении поддержки Киева

Приход к власти в европейских странах политиков, поддерживающих Россию, свидетельствует об ослаблении поддержки Украины. Таким мнением поделился обозреватель газеты The New York Times (NYT) Роджер Коэн.

В частности, он напомнил о победе оппозиционной партии Smer на парламентских выборах в Словакии. По словам журналиста, это является очередным признаком снижения поддержки Украины на Западе.

Он также предрек прекращение помощи Киеву со стороны Словакии. Кроме того, считает Коэн, ответственность за начало украинского конфликта возложат на Запад и Украину. Поимо этого, он обратил внимание на лояльность Венгрии и Сербии к России, отметив, что позиция этих стран говорит об изменении политической ситуации в Центральной Европе.

Ранее председатель победившей на парламентских выборах в Cловакии партии, экс-премьер Роберт Фицо заявил, что у республики есть проблемы серьезнее Украины. При этом он пообещал приложить все усилия для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения украинского конфликта.