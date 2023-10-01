Экс-премьер Словакии Фицо: у республики есть проблемы серьезнее Украины

У Словакии есть проблемы серьезнее Украины. Об этом рассказал председатель победившей на парламентских выборах в республике партии «Направление — социальная демократия», экс-премьер Роберт Фицо. Его слова приводит ТАСС.

«У Словакии и [наших] людей имеются большие проблемы, чем Украина. Это все, что могу сказать сейчас», — заявил он.

Вместе с тем политик сказал, что его партия приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине. По его словам, украинский конфликт является большой трагедией для всех.

Левоцентристская партия Фицо победила на парламентских выборах с 23,58 процента голосов избирателей. Будучи премьером, Фицо трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным и подчеркивал необходимость выстраивания дружеских отношений с Москвой.

В июне бывший премьер-министр Словакии, глава партии Hlas Петер Пеллегрини заявил, что страна уже не сможет оказывать значительную военную помощь Украине. Политик добавил, что имеет в виду не только Украину. Он подчеркнул, что европейские склады вооружений опустошены.