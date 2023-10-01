Newsweek: Киев лишится поставок важного оружия из Словакии

Украина может лишиться поставок важного оружия из Словакии из-за прихода там к власти крупной оппозиционной партии Smer, которая выступает против военной поддержки Киева. Об этом в своей новой статье пишет журналистка Newsweek Элли Кук, назвав данный факт хорошей новостью для президента России Владимира Путина.

«Победа, вероятно, станет тревожным сигналом для Киева, который получал военную помощь от Словакии», — высказалась Кук, отметив, что лидер фракции Smer Роберт Фицо заявил о прекращении поставок оружия и предложит Киеву только гуманитарную поддержку.

Ранее Роберт Фицо заявил, что у Словакии есть проблемы посерьезнее Украины. Вместе с тем политик сказал, что его партия приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине. По его словам, украинский конфликт является большой трагедией для всех.