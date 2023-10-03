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16:10, 3 октября 2023Среда обитания

Россиян призвали раскидать по даче самую дешевую отраву

Депутат Чаплин: перед зимой нужно раскидать по даче самую дешевую отраву

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Перед зимой нужно тщательно просушить все дачные помещения и раскидать по дому самую дешевую отраву. Эффективный метод защиты загородного участка от грызунов и других вредителей назвал россиянам депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, зимой зверьки будут искать укрытие от холодов — для этого они могут выбрать дом, погреб, чердак или сарай. Чтобы избежать непрошеных гостей, помещения нужно избавить от влаги. После этого в доме, на чердаке, в сарае и погребе достаточно разбросать по углам любую сухую отраву — подойдет даже самая дешевая.

Участок Чаплин посоветовал обработать медьсодержащими препаратами — бордоской смесью, медным или железным купоросом. Рядом особо важными для владельцев растениями (например, розами) можно поставить мини-капканы, чтобы вредители к ним не подобрались.

«Также можно установить звуковые отпугивающие средства, но это затратно. Все же советую использовать обычную отраву от грызунов, которой пользуются опытные садоводы еще с советских времен», — подчеркнул Чаплин.

Ранее дачников научили делать универсальное удобрение из кефира. По словам экспертов, удобрение из кисломолочного продукта подойдет большинству растений, восполнит дефицит множества питательных компонентов и защитит огородные культуры от ряда болезней.

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    Нина Ташевская
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