По всей России проверят систему оповещения населения

МЧС: 4 октября по всей России пройдет проверка системы оповещения населения

По всей территории России в среду, 4 октября, пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Зазвучат сирены и громкоговорители — так подается сигнал "Внимание всем!" Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности», — предупредили в министерстве.

Там объяснили необходимость этого проверкой систем оповещения регионального и муниципального уровня. В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие, когда они услышат звуковые сигналы.

Ранее сообщалось, что по всей территории России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения. Подобные мероприятия в один день для всех субъектов состоятся впервые,