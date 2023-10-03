Рабочий обокрал театр имени Пушкина на 600 тысяч рублей
Рабочий театра имени Пушкина украл крючки для одежды на 600 тысяч рублей
Разнорабочий Московского драматического театра имени А.С. Пушкина обокрал культурное учреждение на 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Злоумышленник вместе с другими рабочими во время уборки театра вырезал около 600 латунных крючков в гардеробной. Вора Игоря М. вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Злоумышленник признался, что сдал наворованное в скупку металла и получил всего 350 рублей, при этом рыночная стоимость латунных изделий составляет тысячу рублей за килограмм.
В августе сообщалось, что воры проникли в берлинскую квартиру вокалиста и фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Злоумышленники забрались на крышу дома по пожарной лестнице и оттуда попали в мансарду.