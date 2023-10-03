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14:26, 3 октября 2023Культура

Рабочий обокрал театр имени Пушкина на 600 тысяч рублей

Рабочий театра имени Пушкина украл крючки для одежды на 600 тысяч рублей

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Разнорабочий Московского драматического театра имени А.С. Пушкина обокрал культурное учреждение на 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Злоумышленник вместе с другими рабочими во время уборки театра вырезал около 600 латунных крючков в гардеробной. Вора Игоря М. вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Злоумышленник признался, что сдал наворованное в скупку металла и получил всего 350 рублей, при этом рыночная стоимость латунных изделий составляет тысячу рублей за килограмм.

В августе сообщалось, что воры проникли в берлинскую квартиру вокалиста и фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Злоумышленники забрались на крышу дома по пожарной лестнице и оттуда попали в мансарду.

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    Анастасия Астахова
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