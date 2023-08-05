Воры проникли в берлинскую квартиру фронтмена Rammstein

Bild: неизвестные проникли в берлинскую квартиру фронтмена Rammstein Линдеманна

Воры проникли в берлинскую квартиру вокалиста и фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.

Злоумышленники забрались на крышу дома по пожарной лестница, и оттуда проникли в мансарду, указано в публикации.

Линдеманна поставили в известность о проникновении в его квартиру, сообщает издание. О том, было ли что-либо украдено, не сообщается.

Тилль Линдеманн — бессменный вокалист группы — недавно оказался в центре секс-скандала, против музыканта возбудили уголовное дело. Ударник Rammstein Кристоф Шнайдер заявил, что шокирован связанным с Линдеманном скандалом.