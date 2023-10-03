Российская модель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова объяснила причину своего похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица рассказала, что ей захотелось изменить жизнь и обрести легкость. «В один день я трезво взглянула на себя со стороны и поняла, что хочу вернуться к своей природной гармоничной стройности без огромной пятой точки, губ и выпирающей груди», — поделилась она.

В связи с этим знаменитость решила перейти на интервальное голодание, перестала есть по ночам и иногда прибегала к разгрузочным дням.

В августе Решетова ответила на критику своей фигуры после похудения фразой «зависит от ракурса». Знаменитость поделилась в соцсетях видео, на котором она запечатлела себя позирующей перед зеркалом в облегающем платье зеленого цвета. В описании к публикации звезда рассказала, что многие пользователи сети часто упрекают ее за изменения во внешности после похудения.