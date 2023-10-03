Замдиректора российской школы задержали за домогательства к 10-летней девочке

В Реутове полиция задержала замдиректора школы № 4 за домогательства к девочке

В Реутове (Московская область) полиция задержала заместителя директора школы №4 по подозрению в домогательствах к 10-летней девочке. Об этом сообщает Baza.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным издания, в полицию обратилась мама пострадавшей школьницы. Женщина рассказала, что в конце сентября 54-летний бывший учитель ОБЖ, а теперь замдиректора по безопасности предложил подвезти ее дочь из школы. Когда они подъехали к дому девочки, мужчина начал к ней приставать. Через несколько дней после обращения следователи допросили экс-учителя, а потом задержали.

Ранее в Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя одного из сел Хилокского района, который надругался над семилетней племянницей.