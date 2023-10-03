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09:37, 3 октября 2023Силовые структуры

Россиянин надругался над семилетней племянницей и попал под суд

В Забайкальском крае осудят мужчину, который надругался над племянницей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя одного из сел Хилокского района, который надругался над семилетней племянницей. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Мужчина проходит обвиняемым по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Ранее житель сел был судим за имущественное преступление.

По версии следствия, в январе россиянин, находясь в своем доме, выпил, воспользовался беспомощным состоянием ребенка и надругался над ним. Его незамедлительно задержали. Мужчина сразу же во всем признался, и его отправили под стражу. Теперь в его деле разберется суд.

Ранее стало известно, что алтайский депутат получил 8,5 года колонии за изнасилование 14-летней племянницы жены.

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    Варвара Митина
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