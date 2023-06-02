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10:19, 2 июня 2023Силовые структуры

Российский депутат получил восемь лет за изнасилование 14-летней племянницы жены

Алтайский депутат получил 8,5 года колонии за изнасилование 14-летней племянницы жены

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 48-летнего депутата Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай за изнасилование 14-летней племянницы супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по статье 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

Следствие и суд установили, что в конце 2019 года в Барнауле депутат изнасиловал девочку и после неоднократно совершал с ней развратные действия. Она рассказала об этом через два года.

В ходе следствия депутат отказался от дачи показаний.

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    Любовь Ширижик
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