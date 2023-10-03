В России резко выросли продажи смартфонов

«М.Видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов в России выросли на 25 %

По итогам первых девяти месяцев 2023 года россияне приобрели в общей сложности 21,5 миллиона смартфонов. Это на 25 процентов больше, чем за тот же период 2022-го, сообщается в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Объемы продаж смартфонов на российском рынке вышли на сопоставимый с 2021 годом уровень. При этом средний чек покупок девайсов в январе-сентябре сократился почти на десять процентов и составил 21,3 тысячи рублей. Пиковый период спроса наблюдался на российском рынке в третьем квартале, когда в стране было продано в общей сложности 8,5 миллиона смартфонов. Для сравнения: по итогам первого и второго кварталов россияне приобрели суммарно по 6,5 миллиона мобильных устройств, уточнили в компании.

Особой востребованностью у граждан пользовались смартфоны китайских производителей. Доля таких устройств в количественном выражении в январе-сентябре 2023 года увеличилась до 75 процентов, а в денежном — составила 50 процентов. Лидерство по штучным продажам удержала за собой компания Xiaomi, в топ-3 также вошли realme и Tecno. В то же время корейский Samsung по итогам первых девяти месяцев опустился со второго на четвертое место, а ведущую пятерку замкнула американская корпорация Apple.

Что касается цен, самыми популярными моделями у россиян стали бюджетные устройства в категории 5-15 тысяч рублей. Доля таких девайсов в количественном выражении увеличилась в январе-сентябре с 55 до 60 процентов, в денежном — до 25 процентов. Модели стоимостью 30-50 тысяч рублей заняли небольшую долю в 7 процентов рынка в штуках и 12 процентов — в денежном выражении. Доля смартфонов дороже 50 тысяч рублей осталась на уровне порядка десяти процентов в штучных продажах и 40 процентов — в денежном плане. Еще 15 процентов устройств россияне приобрели в диапазоне 15-10 тысяч рублей, а 8 процентов продаж девайсов пришлись на сегмент до 5 тысяч.

В начале июля газета «Известия» со ссылкой на представителей сетевых магазинов сообщила, что продажи смартфонов в России впервые с начала санкционной кампании превысили докризисный уровень. В апреле-июне 2023 года граждане приобрели в общей сложности более 6,5 миллиона устройств, тогда как во втором квартале 2021-го — лишь 6,4 миллиона девайсов. Эксперты связали подобную динамику с активной экспансией китайских телефонных брендов, доля которых в натуральном выражении достигла 70-80 процентов.