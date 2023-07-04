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02:58, 4 июля 2023Наука и техника

Продажи смартфонов в России превзошли докризисный уровень

«Известия»: продажи смартфонов в России превзошли докризисный уровень

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Продажи смартфонов в России впервые с начала санкционной кампании превысили докризисный уровень. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей сетевых магазинов.

Отмечается, что во втором квартале 2023 года спрос на эти гаджеты среди покупателей в России оказался выше, чем за аналогичный период 2021-го, когда было продано 6,4 миллиона таких устройств. А в апреле–июне этого года — уже более 6,5 миллионов. Эксперты связывают это с активной экспансией китайских телефонных брендов, доля которых в натуральном выражении уже достигает 70–80 процентов.

По мнению опрошенных изданием специалистов, говорить о полном восстановлении рынка пока рано, однако явных причин для дальнейшего снижения продаж не усматривается.

Ранее сообщалось, что российские ретейлеры зафиксировали снижение цен на новые смартфоны Apple. По словам опрошенных участников отрасли, смартфоны серии iPhone 14 подешевели на 12 процентов.

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    Екатерина Подвигина
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