Новые iPhone подешевели в России

РИА Новости: на российском рынке подешевели смартфоны серии iPhone 14

Российские ретейлеры зафиксировали снижение цен на новые смартфоны Apple. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам опрошенных участников отрасли, смартфоны серии iPhone 14 подешевели на 12 процентов. Представители сервиса Price.ru заявили, что больше всего снизились цены на iPhone 14 Plus и 14 Pro. Так, iPhone 14 Plus с накопителем на 128 гигабайт подешевел на 23 процента — до 82 482 рублей, с накопителем 512 гигабайт — на 19 процентов, до 109 725 рублей.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что цены на актуальные телефоны Apple находятся ниже уровня прошлого года. В компании уточнили, что самыми востребованными на рынке среди новых смартфонов оказались Pro-модели. «На многие модели iPhone 14 цена снизилась до 17 процентов по сравнению с их стоимостью в сентябре прошлого года», — сообщили в МТС.

В Tele2 отметили, что в среднем цены на девайсы линейки iPhone 14 снизились на 11 процентов. В сетях «Мегафона» и Yota новые аппараты Apple подешевели примерно на 10 процентов.

В середине июня стало известно, что стоимость iPhone SE снизилась в России до 30 тысяч рублей. По словам журналистов Hi-Tech Mail.ru, разница с первоначальной стоимостью составила около 25 процентов.