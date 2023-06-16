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12:33, 16 июня 2023Наука и техника

Самый доступный iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone SE снизилась в России до 30 тысяч рублей

Фото: AB / Unsplash

Компактный смартфон Apple с кнопкой Home подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, iPhone SE второго поколения оказался доступен за 30 тысяч рублей. На старте продаж — весной 2020 года — аппарат оценивали в 40 тысяч. Таким образом, разница с первоначальной стоимостью составила около 25 процентов.

«Аппарат iPhone SE отличается миниатюрным корпусом и "классическим" дизайном с кнопкой Home. Как и смартфоны флагманской линейки, он поддерживает современную версию iOS, при этом стоит он гораздо дешевле», — отметили авторы Hi-Tech Mail.ru. Устройство считается одним из самых доступных новых смартфонов Apple.

Девайс получил 4,7-дюймовый IPS-экран, чип Apple A13 Bionic, 3 гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей, батарею емкостью 1821 миллиампер-час. Гаджет оснащен кнопкой Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID. В 2022 году Apple выпустила третье поколение устройства SE, которое отличается от девайса 2020 года наличием нового процессора A15 Bionic, 4 гигабайт оперативной памяти, увеличенного до 2018 миллиампер-часов аккумулятора.

Ранее стало известно, что компактный смартфон iPhone 12 mini подешевел до рекордной отметки на российском рынке. Предлагаемый на старте продаж за 70 тысяч рублей девайс оказался доступен за 42 тысячи.

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    Андрей Ставицкий
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