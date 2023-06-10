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06:31, 10 июня 2023Наука и техника

Компактный iPhone рекордно подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 12 mini снизилась в России до 42 тысяч рублей

Фото: Thai Nguyen / Unsplash

Компактный смартфон iPhone 12 mini подешевел до рекордной отметки на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Судя по каталогу медиа, стоимость iPhone 12 mini снизилась до 42 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 70 тысяч. Таким образом, девайс подешевел почти на 30 тысяч рублей.

«Смартфон iPhone 12 mini — компактный девайс, который поддерживает новейшую версию iOS и при этом может похвастаться низкой ценой», — прокомментировали удешевление гаджета Apple журналисты.

Вышедший осенью 2020 года телефон получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, процессор Apple A14 Bionic, поддержку 5G, 4 гигабайта оперативной памяти. Аппарат оснащен двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Устройство имеет аккумулятор емкостью 2227 миллиампер-часов.

Смартфон iPhone 13 mini, который оказался продолжением подешевевшего гаджета, в настоящий момент доступен на российском рынке по цене от 61 тысячи рублей.

В мае стало известно, что стоимость iPhone 11 в России снизилась до 40 тысяч рублей. На старте продаж аппарат 2019 года выпуска оценивали минимум в 60 тысяч.

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    Андрей Ставицкий
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