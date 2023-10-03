Нескольких жителей Николаевской области обвинили в передаче данных о ВСУ

СБУ обвинила 13 жителей Николаевской области в передаче данных о перемещении ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила 13 жителей Николаевской области в сборе и передаче данных о перемещении Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным СБУ, в ходе спецоперации сотрудникам службы удалось раскрыть «еще одну российскую агентурную сеть», в состав которой входили 13 местных жителей. В ведомстве утверждают, что они «собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны» и передавали их координатору пророссийского николаевского подполья Сергею Лебедеву.

Отмечается, что против девяти задержанных возбуждено уголовное дело по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное распространение информации о перемещении вооружения, вооруженных сил»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали двух украинских граждан, заподозрив их в «посягательстве на территориальную целостность» республики из-за призывов к поддержке России.