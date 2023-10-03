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11:23, 3 октября 2023Ценности

Сергей Зверев раскрыл неожиданный секрет моложавой внешности Аллы Пугачевой

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Стилист и шоумен Сергей Зверев раскрыл неожиданный секрет моложавой внешности советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его комментарий публикует «Московский комсомолец».

Так, Зверев назвал одним из условий сохранения артисткой привлекательности отсутствие у нее зависти к другим женщинам. По его словам, данное чувство способно привести к появлению морщин и испортить образ.

«Когда женщина завидует другой женщине, она быстро стареет: у нее сразу появляются второй подборок, гусиные лапки... Еще что-то происходит под мышками и между ног. У Аллы нет зависти, поэтому она в любом возрасте красотка», — заявил собеседник издания.

В мае 81-летняя американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, раскрыла секреты своей молодости. В первую очередь телезвезда заверила, что ежедневно пьет сок, который делает из различной зелени, растущей на ее огороде. Кроме того, она регулярно пользуется косметикой бренда Clу de Peau Beaute.

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    Карина Черных
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