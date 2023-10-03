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07:06, 3 октября 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили об уничтожении российскими штурмовиками подразделения ВСУ

РВ: штурмовики ЮВО ВС России уничтожили подразделение ВСУ под Северском в ДНР
СюжетЮжный военный округ (ЮВО)

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Штурмовики Южного военного округа (ЮВО) ВС России в ходе боев около города Северск в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватили его позиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На опубликованном видео показаны результат атаки российской штурмовой группы, а также трофейное оружие.

Ранее российские десантники уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Сообщалось, что экипаж мобильной группы Новороссийского соединения оперативно выдвинулся на багги для уничтожения пункта наблюдения ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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