Десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

МО РФ показало видео уничтожения пункта наблюдения ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Видео уничтожения показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«В районе Антоновского моста разведывательные подразделения десантников с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили в заброшенных дачах наблюдательный пункт украинских формирований», — сказано в публикации.

Как отметили в МО, экипаж мобильной группы Новороссийского соединения оперативно выдвинулся на багги для уничтожения украинского пункта наблюдения. Уточняется, что был проведен пуск управляемой ракеты из установленного на автомобиле противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

Ранее стало известно, что ПТРК «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки, которые были поставлены на Украину. Как сообщалось, российское оружие «способно нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной броней».