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09:12, 3 октября 2023Ценности

Мать побрила лицо школьницы на камеру и взволновала зрителей

Кадр: @queencitytrends / TikTok

Блогерша Видья (фамилия неизвестна) с никнеймом @queencitytrends побрила лицо дочери на камеру и взволновала зрителей. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

На размещенных кадрах женщина продемонстрировала, как удаляет растительность над губой, в области носа и между бровей школьницы. В свою очередь девочка благодарит родительницу и отмечает, что ей не нравилась данная особенность ее внешнего вида. «Если ваш ребенок-подросток попросит удалить волосы на лице... пожалуйста, сделайте это», — подписала автор ролика.

Видео стало вирусным, набрав более 18 миллионов просмотров и более 1,8 миллиона лайков. Пользователи сети оценили подход инфлюэнсерши к проблеме дочери в комментариях.

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«Я расстроена тем фактом, что над людьми все еще смеются из-за волос на теле, это так печально», «У меня тоже есть подобная растительность, и я учу своего сына, что волосы на лице и теле у девочек — это нормально! Но я знаю, что не все поступают так же», «Я очень стеснялась волос на ногах. Моя мама не разрешала мне брить их, поэтому я всегда прятала тело», «Как девушка, над которой сильно издевались из-за растительности, могу сказать, что это действительно спасает», «Ты просто помогаешь ей обрести уверенность в себе», — высказались юзеры.

В октябре 2022 года риелтор Лия Гарсия из Техаса, США, которая сбрила монобровь своей дочери, ответила на критику в сети. Женщина рассказала, что ее 11-летняя дочь Бехаутти попросила сделать ей восковую эпиляцию бровей. В свою очередь родительница согласилась помочь, чтобы избежать издевательств в школе. По словам автора видео, будучи ребенком она сама регулярно подвергалась насмешкам со стороны одноклассников из-за моноброви.

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    Алина Гостева
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