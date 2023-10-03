Конфликт шестиклассников в российском городе завершился стрельбой

В Петербурге шестиклассник выстрелил в сверстника из пистолета пять раз

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства конфликта двух шестиклассников, в результате которого в 11-летний школьник получил травмы от пяти выстрелов из пистолета. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 2 октября подростки поссорились и решили встретиться у здания школы. В ходе разговора один из них достал пневматический пистолет и выстрелил из него в оппонента пять раз, после чего ушел.

Пострадавший обратился в больницу, где у него диагностировали гематомы груди и живота. Его мать написала заявление в полицию по факту нанесения телесных повреждений сыну. Проводится проверка.

Ранее полицейские Челябинской области задержали четверых юношей, открывших стрельбу по горожанам.