Силовые структуры
Конфликт шестиклассников в российском городе завершился стрельбой
В Петербурге шестиклассник выстрелил в сверстника из пистолета пять раз
Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства конфликта двух шестиклассников, в результате которого в 11-летний школьник получил травмы от пяти выстрелов из пистолета. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, вечером 2 октября подростки поссорились и решили встретиться у здания школы. В ходе разговора один из них достал пневматический пистолет и выстрелил из него в оппонента пять раз, после чего ушел.
Пострадавший обратился в больницу, где у него диагностировали гематомы груди и живота. Его мать написала заявление в полицию по факту нанесения телесных повреждений сыну. Проводится проверка.
Ранее полицейские Челябинской области задержали четверых юношей, открывших стрельбу по горожанам.