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13:13, 3 октября 2023Силовые структуры

Конфликт шестиклассников в российском городе завершился стрельбой

В Петербурге шестиклассник выстрелил в сверстника из пистолета пять раз

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства конфликта двух шестиклассников, в результате которого в 11-летний школьник получил травмы от пяти выстрелов из пистолета. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 2 октября подростки поссорились и решили встретиться у здания школы. В ходе разговора один из них достал пневматический пистолет и выстрелил из него в оппонента пять раз, после чего ушел.

Пострадавший обратился в больницу, где у него диагностировали гематомы груди и живота. Его мать написала заявление в полицию по факту нанесения телесных повреждений сыну. Проводится проверка.

Ранее полицейские Челябинской области задержали четверых юношей, открывших стрельбу по горожанам.

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