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07:52, 3 октября 2023Россия

Российская школьница решила отомстить родителям и выпила гель для стирки

В Бийске школьница решила отомстить родителям и выпила гель для стирки

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В городе Бийск в Алтайском крае школьница решила отомстить родителям за вынесенное наказание и выпить гель для стирки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации авторов канала, родители решили наказать 12-летнего подростка после того, как в школе на него начали жаловаться учителя. Они провели воспитательную беседу и оставили девочку без косметики и телефона.

После этого мать увидела, что дочь выпила в ванной гель для стирки — школьницу госпитализировали с острым отравлением. Впоследствии сама девочка рассказала, что решила разыграть родителей и отомстить им за наказание.

Ранее в станице Стародеревянковской Каневского района Краснодарского края девятиклассница ушла из дома из-за отказа отца оплатить ей ногти. Школьница попросила у отца денег на накладные ногти, но тот не согласился. Тогда девушка сказала, что не будет учиться и выполнять домашние дела, после чего устроила истерику.

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    Анастасия Шейкина
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