Российская школьница решила отомстить родителям и выпила гель для стирки

В Бийске школьница решила отомстить родителям и выпила гель для стирки

В городе Бийск в Алтайском крае школьница решила отомстить родителям за вынесенное наказание и выпить гель для стирки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации авторов канала, родители решили наказать 12-летнего подростка после того, как в школе на него начали жаловаться учителя. Они провели воспитательную беседу и оставили девочку без косметики и телефона.

После этого мать увидела, что дочь выпила в ванной гель для стирки — школьницу госпитализировали с острым отравлением. Впоследствии сама девочка рассказала, что решила разыграть родителей и отомстить им за наказание.

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