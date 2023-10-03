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10:07, 3 октября 2023Бывший СССР

Полковник раскрыл самый эффективный способ нейтрализации снайперов на поле боя

Полковник Кнутов рассказал о работе антиснайперских комплексов в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру» рассказал о наиболее эффективном способе нейтрализации снайперов.

«Как ни странно, самым эффективным (способом борьбы со снайперами — прим. «Ленты.ру») является самоходная артиллерия, которая может одним снарядом уничтожить снайпера», — рассказал он.

Специалист также рассказал, что на вооружении российской армии появился еще один способ противостояния снайперам — специальные антиснайперские комплексы.

«Такой комплекс-робот в автоматическом режиме мониторит пространство и обнаруживает оптику противника. Имеется лазерное устройство, которое способно в автоматическом режиме ослеплять эту оптику, делать ее мутной и непригодной к использованию. Эти комплексы очень востребованы в войсках, и они начали сейчас поступать на линию боевого соприкосновения», — добавил Кнутов.

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Ранее NYT рассказала о тактике борьбы со снайперами ВСУ. По данным издания, российские дроны эффективно противостоят украинским снайперам.

В конце сентября стало известно, что Вооруженные силы России применили в ходе специальной военной операции на Украине новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Уточнялось, что робот-антиснайпер «Сосна-Н» представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку.

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    Кирилл Садовский
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