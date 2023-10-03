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16:54, 3 октября 2023Силовые структуры

Браконьеры оборудовали схрон с оружием в российском заповеднике

В Сочи браконьеры оборудовали схрон с оружием посреди заповедника

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Сочи браконьеры оборудовали схрон с оружием посреди заповедника. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

По данным издания, силовики нашли сторожку, вышку для выслеживания дичи и следы охотничьего быта в Сочинском национальном парке. А из тайника они изъяли патроны, четыре единицы гладкоствольного и одну нарезного оружия.

Теперь полицейские ищут хозяев найденного.

Ранее стало известно, что в Ростовской области фермеры нашли схрон с боеприпасами.

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    Екатерина Кашурникова
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