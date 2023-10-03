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12:57, 3 октября 2023Россия

В российском городе водитель автобуса прервал поездку на 40 минут из-за намаза

В Сургуте пожаловались на прервавшего поездку из-за намаза водителя автобуса

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Сургуте пассажиры пожаловались на водителя автобуса, прервавшего поездку из-за намаза. Об этом сообщило издание «Подъем».

По словам горожан, водитель прямо во время рейса помолился и вернулся за руль только через 40 минут. «Ехала на автобусе номер 18, и на остановке "Голд Фиш" водитель вышел из-за руля и стал совершать намаз», — рассказала в соцсетях одна из очевидиц.

В администрации российского города пояснили, что обстоятельства этой истории еще выясняются. Представители властей Сургута сочли такое поведение водителя недопустимым. «Если факт подтвердится, будут приняты соответствующие меры реагирования», — пообещали в администрации.

Компания-перевозчик случившееся не комментировала.

В сентябре сообщалось, что в подмосковном Раменском водителя автобуса поймали за просмотром порно за рулем в час пик. Позднее работодатели приняли решение на время отстранить мужчину от обязанностей. Кроме того, его лишили премии.

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    Анна Щербакова
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