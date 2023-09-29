Водителя подмосковного автобуса поймали за просмотром порно за рулем в час пик

Shot: в Раменском водитель автобуса смотрел порно за рулем во время рейса

В подмосковном Раменском водителя автобуса поймали за просмотром порно за рулем в час пик. Об этом пишет Shot в Telegram.

На снятых пассажирами кадрах видно, как мужчина, управляя транспортом, держит в обеих руках телефон, на котором скролит ленту с откровенными роликами, один из которых на пару секунд запускает. Кроме того, в ухе водителя можно заметить наушник.

По словам очевидцев, во время рейса мужчина несколько раз выехал на встречную полосу. Когда пассажиры сделали водителю замечание, то он заявил, что всего лишь листал новостную ленту.

Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса устроил драку с пассажирами. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как несколько россиян долго спорят с мужчиной, а через какое-то время перепалка переходит в потасовку. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что водитель решил проехать остановку, несмотря на просьбу одной из пассажирок открыть двери.