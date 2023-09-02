В российском городе водитель автобуса подрался с пассажирами и попал на видео

E1: в Екатеринбурге водитель автобуса устроил драку с пассажирами

В Екатеринбурге водитель автобуса устроил драку с пассажирами и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Безумный ЕКБ».

На размещенных кадрах видно, как несколько пассажиров толпятся у передней двери автобуса №68 и громко спорят с водителем. Через какое-то время словесная перепалка переходит в потасовку.

Как рассказали очевидцы происшествия, конфликт случился после того, как мужчина решил проехать остановку. Одна из пассажирок попросила его открыть двери, но ее просьба не была выполнена. Тогда женщина ударила по двери, и после этого водитель встал и набросился с кулаками на нее и ее мужа.

В пресс-службе МВД Екатеринбурга подтвердили, что полиция устанавливает личности героев видео.

Ранее сообщалось, что пьяная пассажирка самолета авиакомпании Ryanair обиделась на замечания попутчиков о своем неадекватном состоянии и устроила массовую драку. Позже женщина была задержана полицией. По словам очевидцев, она пыталась спровоцировать драку и с правоохранителями.