Пьяная пассажирка обиделась на попутчиков, устроила драку и попала на видео

Пьяная пассажирка Ryanair устроила драку в самолете и была задержана полицией

Пьяная пассажирка авиакомпании Ryanair обиделась на замечания попутчиков о своем неадекватном состоянии и устроила массовую драку. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

На записи видно, как женщина в розовой кофте стоит в проходе и спорит с оппонентами. Спустя время словесный конфликт перерос в драку, и попутчиц пришлось разнимать мужчинам. Пьяная пассажирка стала кричать, что найдет каждого, кто участвовал в потасовке.

Позже женщина была задержана полицией. По словам очевидцев, она пыталась спровоцировать драку и с правоохранителями. Когда ее и еще троих человек выводили из самолета, остальные пассажиры стали аплодировать.

Ранее россиянин устроил пьяный дебош в самолете, обругал попутчиков, бортпроводников и угодил в полицию. Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера авиакомпании S7 Airlines, следовавшего по маршруту Москва — Благовещенск. Мужчина зашел в самолет с алкоголем.