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11:09, 22 августа 2023Путешествия

Устроивший пьяный дебош в самолете россиянин обругал попутчиков и членов экипажа

Пьяный россиянин обругал попутчиков и членов экипажа на борту и попал в полицию

Россиянин устроил пьяный дебош в самолете, обругал попутчиков и бортпроводников и угодил в полицию. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Amur Mash.

Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера авиакомпании S7 Airlines, следовавшего по маршруту МоскваБлаговещенск. Мужчина зашел в самолет с алкоголем, начал бить кулаками в стену, толкать стюардесс и кричать, что никого не уважает.

Члены экипажа пытались связать нарушителя, однако это не помогло усмирить его. В результате пилотам пришлось посадить воздушное судно в авиагавани Красноярска.

По словам очевидцев, после посадки за дебоширом прибыли правоохранители. «После вынужденного приземления, увидев полицейских, буйный тут же затих, — говорится в сообщении. — Рейс же задержался на два часа».

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Фариза Бацазова
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