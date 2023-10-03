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08:41, 3 октября 2023Мир

В США оценили шансы Трампа выиграть суд по делу о мошенничестве

Экс-прокурор Вайсман: показания Трампа не помогут ему выиграть дело

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Показания экс-президента США Дональда Трампа не помогут ему выиграть дело о мошенничестве в бизнесе, которое проходит против него в Нью-Йорке. Его шансы оценил бывший федеральный прокурор Эндрю Вайсман, передает Newsweek.

«Я думаю, что у него нет выбора, но я думаю, что ему придется чрезвычайно трудно на трибуне суда, если он решится дать показания. Поскольку судья уже сделал выводы, будет очень сложно заставить его передумать, и для этого есть веская причина», — разъяснил бывший прокурор.

Он добавил, что имеет в виду тот факт, что Трамп неверно указал размер своей квартиры Trump Tower, занизив ее в три раза для изменения стоимости. По мнению Вайсмана, в этой ситуации будет трудно доказать, что у экс-президента не было намерений на подобное искажение информации.

Ранее перед началом судебного процесса Трамп назвал иск о мошенничестве против него обманом и постановкой. Бывший американский лидер также заявил, что дело является настоящим преступлением, потому что окружной и генеральный прокуроры коррумпированы, а их цель — нанесение ему ущерба в рамках предвыборной кампании.

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    Максим Габриелян
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