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13:11, 3 октября 2023Мир

Названо число задержанных в ходе антитеррористической операции в Турции

МВД: в Турции задержали более 900 человек в ходе антитеррористической операции

Фото: Ali Unal / AP

В Турции задержали более 900 человек в ходе антитеррористической операции «Герои», которую развернули в 64 провинциях страны. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая, передает ТАСС.

«В рамках операции "Герои", которая проходит в 64 провинциях, задержаны 928 человек, конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия», — заявил глава ведомства.

Ранее Ерликая сообщил, что Анкара по всей стране начала проведение крупномасштабной антитеррористической операции под кодовым названием «Герои». Отмечается, что к проведению операции привлекли 13 440 сотрудников силовых ведомств.

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    Максим Габриелян
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