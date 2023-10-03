Названо число задержанных в ходе антитеррористической операции в Турции

МВД: в Турции задержали более 900 человек в ходе антитеррористической операции

В Турции задержали более 900 человек в ходе антитеррористической операции «Герои», которую развернули в 64 провинциях страны. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая, передает ТАСС.

«В рамках операции "Герои", которая проходит в 64 провинциях, задержаны 928 человек, конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия», — заявил глава ведомства.

Ранее Ерликая сообщил, что Анкара по всей стране начала проведение крупномасштабной антитеррористической операции под кодовым названием «Герои». Отмечается, что к проведению операции привлекли 13 440 сотрудников силовых ведомств.