В Турции заявили о начале антитеррористической операции по всей стране

Глава МВД Турции Ерликая: Анкара начала антитеррористическую операцию

Анкара начала проведение по всей стране крупномасштабной антитеррористической операции под кодовым названием «Герои». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«В рамках операции „Герои“ было задержано 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Не менее 55 подозреваемых в терроризме были задержаны», — написал министр, отметив, что к проведению операций привлечено 13 440 сотрудников силовых ведомств.

В июне 2022 года Турция объявила о начале новой антитеррористической операции в приграничных районах Сирии. Президент страны Реджеп Эрдоган заверил, что впоследствии от боевиков будут зачищены и остальные приграничные районы.