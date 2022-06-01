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Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции в Сирии

Президент Турции Эрдоган объявил о новой антитеррористической операции на севере Сирии
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Начинается новая фаза формирования [в Сирии] "зоны безопасности" на 30 километров вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж», — сказал он.

Турецкий лидер добавил, что впоследствии от боевиков будут зачищены и остальные приграничные районы.

30 мая Эрдоган попросил президента России Владимира Путина обеспечить безопасность территорий на севере Сирии. Он заявил, что в Сирии продолжаются нападения на Турцию со стороны признанных в стране террористическими организаций Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны».

Ранее президент Турции подчеркнул, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения террористических организаций.

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Алина Гончарова
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