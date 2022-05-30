Эрдоган призвал Путина обеспечить безопасность на севере Сирии

Эрдоган заявил Путину о необходимости обеспечить безопасность на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным призвал обеспечить безопасности территорий на севере Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Эрдоган отметил, что в Сирии продолжаются нападения на Турцию и на мирных жителей со стороны террористических организаций Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны". Президент Эрдоган заявил, что в рамках достигнутого в октябре 2019 года соглашения на границе Турции не получилось создать зону безопасности без террористов глубиной в 30 километров, он также заявил, что необходимо обеспечить безопасность этих территорий», — заявили в канцелярии турецкого лидера.

26 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна, вероятно, будет вынуждена провести новую операцию в Сирии в случае возрастания угрозы на ее приграничной территории. Министр отметил, что США и Россия обещали сократить присутствие террористических организаций на турецко-сирийской границе на глубине до 30 километров от границы Турции, но не сдержали слово.

29 марта Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения организаций, которые Анкара считает террористическими.

