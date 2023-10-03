В России решили увеличить сборы с уходящих из страны компаний

Власти решили увеличить взнос для уходящих из России зарубежных компаний до 15 %

Власти решили увеличить сбор с иностранных компаний, которые хотят уйти из России, с 10 до 15 процентов от полной рыночной стоимости продаваемых активов. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

По его словам, специальная комиссия ведомства уже приняла такое решение, в ближайшее время оно будет опубликовано. Сейчас зарубежные компании, желающие покинуть российский рынок должны получить разрешение властей. Комиссия Минфина обязала недружественных нерезидентов при продаже активов выплачивать взнос в марте 2023 года. Его величина для сделок с дисконтом более 90 процентов составляет 10 процентов, если скидка при продаже меньше — взнос составит 5 процентов.

Руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов назвал повышения сборов с уходящего из России бизнеса ожидаемым и не исключил, что в дальнейшем условия продажи иностранных активов будут ужесточаться. По его мнению, такие меры могут ускорить уход с рынка части компаний, опасающихся роста взносов, при этом какие-то из них могут передумать уходить из страны, посчитав такую сделку невыгодной.

По словам заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Абрамова, повышение обязательного платежа поможет снизить отток капитала из страны, который влияет на ослабление рубля. При этом он уверен, что бесконечно усложнять условия для зарубежных компаний нельзя. Слишком жесткие меры приведут к падению иностранных инвестиций в страну, а также скажутся на экономическом росте, отметил эксперт.

По данным Йельского университета, Россию полностью покинули 1028 компаний. При этом на рынке остались фирмы, которые не продали активы, но приостановили активность, сократили инвестицию или провели ребрендинг, объяснила исполняющая обязанности заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

В августе стало известно, что с начала года компании из недружественных стран пополнили бюджет России на 54 миллиарда рублей. «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» поступают в бюджет России с декабря 2022 года. По данным системы «Электронный бюджет», за первый месяц они составили 3 миллиарда рублей, а за все время действия требований — 57 миллиардов рублей.