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14:51, 3 октября 2023Россия

В Кремле прокомментировали уход бывшего премьера СССР Рыжкова из Совфеда

Песков об уходе экс-премьера СССР Рыжкова из Совфеда: трудно переоценить вклад

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Трудно переоценить вклад таких людей, как экс-премьер СССР Николай Рыжков. Так на сообщения об его уходе из Совфеда отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Трудно, наверное, переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны, сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы, свое здоровье. Это действительно люди экстраординарные. Поэтому можно только восхищаться и учить детей на их примере», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов.

Песков также отметил, что в Кремле с большим уважением относятся к старейшим российским сенаторам.

О том, что Рыжков ушел из Совфеда, стало известно 3 октября. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко подписала соответствующее постановление — из него следует, что полномочия Рыжкова прекратили досрочно 25 сентября.

Сам Рыжков объяснил свой уход возрастом. «Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"», — сказал экс-сенатор.

Николай Рыжков занимал пост сенатора Совета Федерации от Белгородской области с 2003 года. Он также был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года.

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