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09:36, 3 октября 2023Россия

Экс-премьер СССР Рыжков объяснил свой уход из Совфеда

Экс-премьер СССР Рыжков объяснил досрочный уход из Совфеда возрастом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший премьер СССР, старейший сенатор Николай Рыжков объяснил свой уход с поста представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации возрастом. Об этом он сообщил РИА Новости.

О том, что Рыжков ушел из Совфеда, стало известно 3 октября. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко подписала соответствующее постановление — из него следует, что полномочия Рыжкова прекратили досрочно 25 сентября.

«Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"», — сказал экс-сенатор.

Николаю Рыжкову 94 года. Он занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года. Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева.

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    Анастасия Шейкина
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