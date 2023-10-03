Следствие возбудило дело из-за ложной тревоги в российской школе

СКР возбудил дело из-за выпрыгнувших из окна школы детей в Ульяновске

В Ульяновске следователи возбудили два уголовных дела после травмирования детей, которые из-за ложной тревоги выпрыгнули из окна школы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Последствия инцидента следствие квалифицировало по статьям «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе расследования будут проверены действия учительницы, находившейся в классе во время ложной тревоги.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку, по итогам которой было принято процессуальное решение, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

2 октября губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что трое детей выпрыгнули из окна школы №64, так как испугались громкого звука внештатно сработавшей сигнализации. «Из-за отключения электричества нештатно сработала сигнализация. Испугавшись громких звуков, трое детей выпрыгнули из окна школы на 2-м этаже и получили травмы», — написал он.

Панику усугубил один из учеников, который стал громко кричать: «Теракт! Теракт!» Пострадавшие учатся в пятом классе, у них переломы.