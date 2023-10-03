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19:24, 3 октября 2023Среда обитания

Российская река оказалась на грани экологической катастрофы

Протекающая в Казахстане и России река оказалась на грани экокатастрофы

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Река Урал, протекающая в Казахстане и России, оказалась на грани экологической катастрофы. О непоправимых последствиях обмеления заявил замглавы администрации Атырауской области республики Жасулан Бисембиев, передает пресс-служба акимата.

За последние три года стабильный объем среднего многолетнего стока реки Урал снизился вдвое — с 9,46 кубических километров до 4,93 кубических километров в 2022 году. Фоновый уровень Каспийского моря при этом уменьшился на два метра и отошел от берега на 25-30 километров. Это грозит засолением открытых участков суши, сообщил чиновник.

По его мнению, первостепенной задачей стоит углубление русла реки. В регионе уже ведутся берегоукрепительные работы. Кроме того, необходимо увеличить объем стока воды из вышенаходящихся водоемов, синхронизировать сток самого Урала и выяснить причины снижения уровня воды в море, рассказал Бисембиев. Правительство выделит финансирование на соответствующие исследовательские работы в природном резервате «Ак Жайык» (так звучит название реки Урал на казахском языке), заверил замглавы администрации акимата.

Ранее уровень воды в реке Миссисипи понизился до минимума прошлого года, едва не повторив рекордные показатели. Обмеление происходит в разгар сезона зерновых перевозок, а по Миссисипи транспортируется около 60 процентов всего американского зерна. Фермерам приходится сокращать количество барж с зерном для того, чтобы снизить транспортную нагрузку на реку и предотвратить посадку судов на мель.

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    Виктория Клабукова
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