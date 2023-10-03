Матвиенко назвала огромные штрафы для предприятий «трухой в голове»

Спикер СФ Матвиенко призвала не штрафовать предприятия на миллиарды

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала «трухой в голове» многомиллиардные штрафы, которые контрольно-надзорные органы выписывают предприятиям, передает РИА Новости.

Эту проблему в Совфеде на слушаниях по проекту российского бюджета на предстоящие три года поднял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что в некоторых муниципалитетах региона штрафы для предприятий в пять раз превышают возможности местных бюджетов.

Матвиенко в ответ на это призвала надзорные органы отказаться от практики огромных штрафов, поскольку те наносят ущерб стране. Она также назвала эту тему «вечной» и попросила правительство держать ее на контроле.

Матвиенко также привела в пример Туву, где одно из предприятий Росприроднадзор оштрафовал на 18 миллиардов рублей. «У кого-нибудь в голове есть что-нибудь, кроме трухи? Как это может быть? Предприятие столько само не стоит», — считает она. Матвиенко заявила, что такие штрафы сказываются на экономике республики, поскольку предприятию придется заниматься судами и быть, по сути, парализованным.

Спикер полагает, что в случае нарушений нужно составлять «дорожную карту» по разрешению ситуации. И добавила, что такие вопросы нужно решать грамотно, а не «устраивать цирк».

Ранее Матвиенко заявила, что экономика России преодолела самый тяжелый период и вышла на траекторию роста. При этом она обратила внимание, что впереди экономику не ждут тепличные условия и посоветовала «продолжать дальше наращивать обороты».