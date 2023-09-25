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15:58, 25 сентября 2023Экономика

Матвиенко заявила о преодолении российской экономикой самого тяжелого периода

Спикер СФ Матвиенко: экономика России вышла на траекторию роста

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экономика России преодолела самый тяжелый период и вышла на траекторию роста. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

После выступления главы Минэкономразвития Максима Решетникова в ходе «правительственного часа» Матвиенко указала, что российской экономике для развития нужен комплекс мер, поскольку стоящих перед ней задач не решить одним повышением ключевой ставки Центробанком.

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Несмотря на то, что экономика преодолела основные трудности, впереди ее не ждут «тепличные условия», поэтому нужно «в таком же темпе продолжать дальше наращивать обороты», отметила Матвиенко. Она также указала, что в Совете Федерации заинтересованы в развитии экономик российских субъектов.

В приложении к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы отмечалось, что в 2023 году российская экономика перешла к устойчивому росту. Из-за этого западным специалистам приходится пересматривать оценки относительно ее развития. Так, Организации экономического сотрудничества и развития повысила свой прогноз по динамике развития с -1,5 до 0,8 процента. Согласно проекту федерального бюджета, в 2024-2026 годах в России ожидается рост экономики быстрыми темпами (около 2,2 — 2,3 процента годовых).

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    Мария Черкасова
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