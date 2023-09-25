Матвиенко заявила о преодолении российской экономикой самого тяжелого периода

Спикер СФ Матвиенко: экономика России вышла на траекторию роста

Экономика России преодолела самый тяжелый период и вышла на траекторию роста. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

После выступления главы Минэкономразвития Максима Решетникова в ходе «правительственного часа» Матвиенко указала, что российской экономике для развития нужен комплекс мер, поскольку стоящих перед ней задач не решить одним повышением ключевой ставки Центробанком.

Несмотря на то, что экономика преодолела основные трудности, впереди ее не ждут «тепличные условия», поэтому нужно «в таком же темпе продолжать дальше наращивать обороты», отметила Матвиенко. Она также указала, что в Совете Федерации заинтересованы в развитии экономик российских субъектов.

В приложении к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы отмечалось, что в 2023 году российская экономика перешла к устойчивому росту. Из-за этого западным специалистам приходится пересматривать оценки относительно ее развития. Так, Организации экономического сотрудничества и развития повысила свой прогноз по динамике развития с -1,5 до 0,8 процента. Согласно проекту федерального бюджета, в 2024-2026 годах в России ожидается рост экономики быстрыми темпами (около 2,2 — 2,3 процента годовых).