МИД Венгрии раскритиковал обвинения о вмешательстве России в выборы Словакии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал обвинения западных стран в адрес России относительно вмешательства страны в парламентские выборы Словакии. По словам главы венгерского МИД, всех политиков, которые идет против либерального мейнстрима, в Брюсселе теперь принято считать «российскими шпионами», передает Magyar Nemzet.

«Когда патриотичный, ставящий на первое место национальные интересы политик или политическая семья побеждает на выборах или хотя бы имеет шанс участвовать выборах, из Брюсселя сразу начинаются давление, нападки и клеймение», — заявил Сийярто. Он подчеркнул, что «шпионами Москвы» сегодня называют всех, кто «не готов поставлять оружие, не готов занять позицию европейского мейнстрима» в ситуации с украинским кризисом.

Министр также поздравил с победой на выборах бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По его словам, пришедшая к власти социал-демократическая партия Smer представляет схожую с венгерским правительством позицию в отношении миграции, отказа от гендерной пропаганды и по вопросам мира.

Ранее Россия ответила на обвинения во вмешательстве в парламентские выборы Словакии. «В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями», — заявила пресс-служба посольства РФ в регионе.